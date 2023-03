"Uomini e Donne": Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono sposati

La neo sposa ha condiviso via social le foto della cerimonia che si è tenuta a Rabat, in stile tradizionale magrebino. Sara ha indossato tre abiti e proprio su uno di questi, particolarmente fasciante, si sono scatenate le ipotesi di una possibile gravidanza...

Cicogna in volo? Il 5 marzo Sara e Sonny sono convolati a nozze seguendo la tradizione magrebina e indossando gli abiti tradizionali locali, promettendo di amarsi di fronte ad amici e parenti. Sara ha sfoggiato tre diversi abiti da sposa. Un rosa tempestato di pietre preziose, uno in pizzo bianco per il taglio della torta e l'ultimo verde e oro. Proprio quest'ultimo ha stuzzicato l'interesse dei follower. Alcuni, infatti, hanno notato una rotondità sospetta e si mormora che la cicogna sia già in volo. Pare che i due diventeranno genitori in estate, ma per ora la coppia non ha confermato o smentito la gravidanza.

Amore tra alti e bassi Si tratterebbe di un lieto fine a sorpresa per la coppia nata due anni fa nel salotto di "Uomini e Donne", che si era detta addio dopo il presunto tradimento da parte di Sonny con Aurora Colombo. Ora però le intenzioni sono serissime, tanto che potrebbero dare presto il benvenuto al loro primo figlio. Era stata la ragazza, qualche tempo fa, a chiarire cosa era successo tra di loro. "Chi ci segue sa benissimo che è sempre stata una storia di alti e bassi, perché purtroppo abbiamo due caratteri fortissimi e completamente diversi. Io non mi facevo mettere i piedi in testa e a volte non capisco delle cose semplici, cose che magari a Sonny facevano soffrire perché io guardavo nella mia direzione e per me era quella giusta".