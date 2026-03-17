"Uomini e Donne", Sara dopo i baci in esterna: "Mi piacciono entrambi, sono confusa"
La tronista presenta sua nonna ad Alessio ma una volta in studio lui l'attacca: "Con Matteo ti sei sbilanciata"
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A "Uomini e Donne" non sono bastate due esterne per sciogliere i dubbi. La tronista Sara Gaudenzi affronta le rimostranze dei suoi due corteggiatori, Alessio e Matteo, dopo che con entrambi ha terminato gli incontri con un bacio. "Mi piacete tutti e due, entrambi rappresentate cose che cerco in una relazione e sono in confusione", dice.
Alessio apprezza la sorpresa ricevuta da Sara che nell'esterna gli ha presentato sua nonna ma, una volta in studio, attacca. "Non mi basta più, devi prendere una posizione perché con lui ti sei sbilanciata", afferma. In difesa della tronista interviene Gianni Sperti. "Non puoi pretendere che dica altro perché altrimenti sceglierebbe", sottolinea l'opinionista che poi prova a far capire l'importanza del gesto. "Se ti ha portato da sua nonna è come dire che vuole vederti nella sua vita", dice.
Di fronte all'indecisione di Sara, duro è anche il commento di Matteo. "Ci siamo detti cose importanti e allora perché ti sei sentita di portarlo da tua nonna?", chiede il corteggiatore. "Sono persone importanti che fanno parte della mia vita e mi faceva piacere farlo come quando ti ho presentato mia mamma", replica la tronista. E si dice "basita" soprattutto per le parole di Alessio che non sembra aver apprezzato a pieno il gesto nei suoi confronti.