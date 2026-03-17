"Uomini e Donne", Sara dopo i baci in esterna: "Mi piacciono entrambi, sono confusa"

Di fronte all'indecisione di Sara, duro è anche il commento di Matteo. "Ci siamo detti cose importanti e allora perché ti sei sentita di portarlo da tua nonna?", chiede il corteggiatore. "Sono persone importanti che fanno parte della mia vita e mi faceva piacere farlo come quando ti ho presentato mia mamma", replica la tronista. E si dice "basita" soprattutto per le parole di Alessio che non sembra aver apprezzato a pieno il gesto nei suoi confronti.