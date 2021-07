E' tutto finito tra l'ex tronista Samantha Curcio e Alessio Cennicola. Ad annunciarlo lei stessa, in un post pubblicato su Instagram: "Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere. Non riesco a stare in una relazione in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura".

"Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura", si è sfogata. "Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere. Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio in un momento di forte rabbia, ho sbagliato".

Samantha ha poi confessato ai follower di aver finto di essere felice, per nascondere tutta la sua delusione: "Ci siamo presi del tempo per pensare, stasera sono crollata. Ho messo una finta foto su Instagram ripescata dall'archivio per far sembrare che fossi uscita, per nascondere l'ennesima sera a casa. Per cercare di difendermi, per fare quella che in amore fugge, per farsi amare. A 30 anni è troppo patetico. Almeno a me stessa devo ammetterlo".

