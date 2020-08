"Uomini e Donne", quando Gemma pianse tra le braccia di Tina: "Chiamate il dottore"

Sono due delle rivali storiche di "Uomini e Donne", ma nella passata stagione hanno saputo stupirci, anche se per poco. Tina Cipollari e Gemma Galgano oltre a tante liti divertenti ci hanno regalato anche un momento di un umanità, sotterrando l'ascia di guerra e abbracciandosi in una scena memorabile che è andata in onda nella puntata del 20 dicembre 2019. La dama torinese in lacrime si abbandonò tra le braccia della Cipollari che, incredula, ricambiò il gesto. Ma l'opinionista di Maria De Filippi non perse l'ironia neanche in quella circostanza: "Chiamate un medico".

Ragione dello sfogo di Gemma fu la relazione con il cavaliere partenopeo Juan Luis sempre più distante e poco interessato. Inoltre, a buttare ulteriore benzina sul fuoco fu l'opinionista Gianni Sperti dicendo che il suo partner era con lei per cercare visibilità e presenziare delle serate in discoteca.