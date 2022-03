"Uomini e Donne", Valeria è la scelta del tronista Matteo Ranieri: "Dopo te non bacerei nessun'altra"

È arrivato il momento della scelta per il tronista d

i "Uomini e Donne"

Matteo Ranieri

Valeria Cardone

Maria De Filippi

. Il ragazzo ha deciso di uscire dal programma conalla quale, prima di uscire insieme dallo studio del dating show di, ha regalato una collana: "Mi ero preparato un discorso ma non ce la faccio, non me lo ricordo - ha detto Ranieri a Valeria - Mi ricordo dopo il primo bacio, arrivato a casa, mi hai ricordato proprio i 16 anni sul letto lì a sorridere. Il giorno dopo quando abbiamo fatto la nostra ultima esterna, ho capito che non sarei più riuscito a trovare un'altra ragazza e che la mia scelta se lo vuoi sei tu".

Poco prima della scelta, Ranieri aveva parlato anche con l'altra corteggiatrice,

Federica

, per comunicarle che non sarebbe stata scelta. La ragazza ha avuto una reazione forte, senza nascondere la sua delusione: "Sapevo che eri molto più vicina a lei che a me - ha esordito -, mi sento presa e non hai avuto il coraggio di dire che la scelta l'avevi in testa. Sei stato una delusione, rispetto a quello che pensavo che fossi. Ti auguro di crescere un po'".