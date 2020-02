“Uomini e Donne”, lo show di Barbara tra lanci di biscotti e cadute per terra 

Al trono over di “Uomini e Donne” è il momento di un confronto tra Marcello e Barbara. Tra i due la frequentazione non sembra andare molto bene: più che parlare, infatti, i due iniziano fin da subito ad urlarsi contro. Tra accuse reciproche e giustificazioni Marcello sembra ormai deciso ad interrompere le uscite con la donna, tanto che a chi gli aveva suggerito di non darle una possibilità dice: “Avevi ragione”.

Sentendo quelle parole, Barbara perde le staffe: lancia un pezzo di biscotto contro di lui, si alza di scatto dalla sedia e a quel punto capita l’imprevisto. Il tacco della scarpa rimane incastrato nell’orlo del pantalone, lei perde l’equilibrio e finisce per terra. Subito, però, si rialza e raggiungendo le altre donne riprende a gridare: “Falso! Falso come Giuda!”. Urla a cui Marcello risponde pacatamente: “Dovresti farti vedere da un buon medico, ma deve essere buono”. Parole che fanno arrabbiare ancora di più Barbara, la quale si alza di scatto e cerca di aggredire l’uomo. Un vero e proprio show a cui pone fine Gianni Sperti: “Ma sei sicura di stare bene oggi?”.