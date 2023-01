Lavinia contro Alessio: in studio arriva una segnalazione sul corteggiatore

Continuano i litigi a "Uomini e Donne" tra Lavinia e Alessio Corvino. A fare arrabbiare la tronista, questa volta, sarebbe una segnalazione sul corteggiatore campano. Lavinia ha ricevuto un video nel quale il giovane parla ed è molto vicino a una ragazza. Il video sarebbe stato girato la notte di Capodanno in una discoteca dove Alessio Corvino stava festeggiando il veglione con alcuni amici.

Nonostante il corteggiatore si sia giustificato dicendo che quella ragazza è solo un'amica e che il video sia stato montato ad arte proprio per creare scompiglio, Lavinia ha dichiarato: "Io non ho più fiducia in te, ora ti rimbocchi le maniche e fai qualcosa per recuperare". "Lui non si preoccupa mai di come possa rimanerci io - la tornista si è rivolta direttamente a Maria De Filippi - non mi dimostra mai che è interessato a me. È cambiato è diventato spocchioso e si atteggia".

Lavinia, infatti, crede che Alessio sia più interessato al contesto in cui si svolge la loro conoscenza, cioè il programma televisivo, che a lei. I due attraversano da tempo una fase di crisi fatta di discussioni e incomprensioni, intanto il momento della scelta potrebbe avvicinarsi anche se la tronista non sembra affatto sicura dei due cavalieri che sta frequentando.