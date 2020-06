“Uomini e Donne”, la scelta di Giovanna è Sammy ma lui...

Giovanna ha fatto la sua scelta: Sammy. La tronista di “Uomini e Donne” non ha potuto negare il forte feeling che da sempre l’ha legata al corteggiatore. Nel corso dei mesi però ci sono state molte urla, pianti e accuse reciproche. “C’è stata la pandemia e la persona che ricordavo che mi faceva battere il cuore non c’era più. Tanto che ho cercato un altro. Non so cosa c’è stato ma non è avvenuto quello che cercavo: non c’è stata la botta d’amore che mi avrebbe fatto superare tutto” ha detto Giovanna al momento della scelta.

Per poi continuare: “Però c’è uno sguardo che mi smuove questo sorriso, che nasce sempre quando parlo con te. Per me non c’è altro modo e motivo: la mia scelta sei e sarai sempre tu”. Sammy rimanendo impassibile le ha subito risposto: “Io devo essere sincero. Non credo di averti mai illuso: voglio una persona che tiri fuori il meglio di me e che mi dia serenità. La mia risposta è no”. Un discorso che scatena la rabbia di lei: “Ma tu stai scherzando?” e mentre cerca di avere un confronto, ha visto Sammy alzarsi e andarsene dallo studio.

Nessuno parla e la stessa Maria De Filippi ha difficoltà a far trattenere la rabbia a Giovanna. Lei è incredula e piena di risentimento fino a quando non arriva a sorpresa un video di Sammy dove le dice di averla sempre scelta. Una sorpresa che fa subito comparire il sorriso sulle labbra di Giovanna che finalmente può baciare (con la mascherina sul viso) il suo corteggiatore rientrato nel frattempo in studio con un gigantesco mazzo di rose rosse.