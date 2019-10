"Uomini e Donne", Giulia contro Alessandro: "Tu non hai capito un c***o"

E' senza mezzi termini la discussione tra Giulia e Alessandro durante l'ultima esterna del trono classico di "Uomini e Donne". I due si corteggiano, ma non sembrano andare particolarmente d'accordo. Lei pensa che lui non sia autentico, a lui non garba questo giudizio e lei controbatte: "Tu di me non hai capito un c****o".

"Allora io me ne vado", risponde così Alessandro a Giulia e la discussione prosegue anche in studio. "Uno che ti porta alle terme ha problemi, mi dovevi portare al Mc Donald's se sei un ragazzo semplice", urla ancora Giulia contro il suo corteggiatore.