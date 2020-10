"Uomini e Donne", Gianni Sperti contro Simone: "Sei proprio una me**a"

La puntata di "Uomini e Donne" in onda giovedì 15 ottobre su Canale 5 ha visto al centro dello studio un'animata discussione tra Simone Bolognesi e Daniela, con la quale il cavaliere aveva inizialmente avuto un incontro intimo prima di avere un ripensamento.



Durante il suo intervento, racconta di aver deciso di interrompere la loro conoscenza per la sintonia nata nel frattempo con Valentina, con la quale ammette di trovarsi molto bene. I toni quindi si accendono quando è Gianni Sperti a prendere la parola: "Dopo la prima notte con Daniela ci sei stato ancora con lei?". E alla conferma di Simone, l'opinionista ribatte: "Allora sei proprio una me**a! Perché hai fatto credere una cosa come se fosse negativa e ci sei riandato pure, per giustificarti. Fai credere che lei sia chissà che tipo di donna, che lo fa in chissà quali luoghi. Che poi si può sapere che luogo era?".



Anche su questo però Daniela e Simoma raccontano due versioni differenti, facendo perdere la pazienza anche a Maria De Filippi, che commenta: "Io stenderei un velo pietoso".