"Uomini e Donne", Gemma e la notte "hot" con Juan Luis: "Siamo andati a letto assieme ma lui si è addormentato"

La puntata del 18 dicembre di "Uomini e Donne" vede ancora una volta protagonista Gemma Galgani e il suo tormentato rapporto con Juan Luis. Dopo le accuse che Armando Incarnato ha rivolto al cavaliere e i dubbi della stessa Gemma in merito all'onestà dei suoi sentimenti, Juan Luis è andato a Torino a trovare la dama. Un'esterna che, dal filmato, si è rivelata molto positiva e ha mostrato una Gemma commossa di fronte alle rassicurazioni del cavaliere.



In studio, però, la versione fornita si è rivelata tutt'altro che passionale. "L'incontro a Torino è stato particolare. Faccio fatica a raccontarlo. Io sono rimasta a dormire insieme a Juan. Siamo saliti in camera, io gli avevo preparato un'accoglienza con cioccolatini e biscottini... Poi, ci siamo messi sotto un piumone e abbiamo parlato. Dopo, Juan si è addormentato..."



Una testimonianza che ha scatenato la prevedibile ilarità di Tina Cipollari: "Non ci credo!" ha esclamato ridendo ma Gemma ha comunque provato a difendere l'importanza di quel momento trascorso con Juan. "Si è addormentato sulla mia spalla. Mi ha cercato le mani... È stato un momento di grande romanticismo. Ho provato una serie infinita di sensazioni e di emozioni. Io, inevitabilmente, provavo il desiderio di un bacio. Io sono rimasta sveglia fino alle 5. Sono rimasta sveglia perché mi sono fatta delle domande. Non è vero che non ho i piedi per terra. È una persona che mi piace, anche se non c'è stato nulla di fisico, siamo andati oltre. C'è stato molto affetto. Io lo sto rispettando. Certo, alla nostra età, non c'è molto tempo da perdere. Aspetto da lui risposte più concrete. Mi ha invitato a Napoli."



Tina però non si lascia sfuggire l'occasione per l'ennesima battuta: "L'hai vegliato praticamente! Una nottata da leonesse!" Una volta entrato in studio, Juan Luis ha dichiaro di non aver sentito la chimica necessaria per andare oltre.