“Uomini e Donne”, Francesca Sorrentino piange in studio: "Che problema ho?"

Dopo che Francesca ha confessato piangendo i propri dubbi e le proprie ansie, immediate sono state le parole di sostegno da parte degli altri ragazzi. Il tronista Michele Longobardi ha detto apertamente: "Siamo tutti quanti sulla stessa barca. C'è chi le maschera meglio, chi meno, ma siamo tutti immersi in un mare di ansia. Devi stare tranquilla". "Io sono peggio di te, solo che non lo do a vedere", ha poi aggiunto. Parole di conforto sono arrivate anche da parte di Gianni Sperti: "Quest'anno sei sul trono e se sei sul trono non sei sbagliata, ma giusta".