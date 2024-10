"Uomini e Donne", Francesca Sorrentino va in esterna con Paolo e si sblocca: "Mi sono divertita tantissimo"

Sorrisi, sguardi intensi e di complicità. Sono questi gli ingredienti che, come confermato dalla clip mostrata in studio, hanno contribuito al successo dell'esterna tra Francesca Sorrentino e Paolo. La tronista racconta: "Mi sono divertita tantissimo". E aggiunge: "Lui è stato spontaneo, non l'ho visto costruito. L'ho provocato e lui è stato sul pezzo. Sono stata benissimo". Anche Paolo sembra essere d'accordo sul bilancio positivo del loro incontro: "Ho visto chi è Francesca: una ragazza spensierata, solare e simpatica. Questa Francesca qui mi piace".