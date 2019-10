"Uomini e Donne", due rifiuti a sorpresa per Gemma

Due rifiuti nella stessa puntata per Gemma Galgani. Non è uno scherzo, ma quanto realmente accaduto durante la puntata di "Uomini e Donne" in onda lunedì 7 ottobre su Canale 5.

Al centro dello studio la dama torinese prova a confrontarsi con Gianfranco e Jean Pierre, sostenendo di essersi trovata bene con entrambi e di voler continuare la conoscenza.

"Io non sono abituato a leggere due libri contemporaneamente", afferma Gianfranco riferendosi alla doppia frequentazione di Gemma, che poco dopo subisce anche il secondo rifiuto, quello di Jean Pierre.