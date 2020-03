“Uomini e Donne”, Daniele fa pesare le corteggiatrici: scoppia la polemica

A “Uomini e Donne” Daniele Dal Moro si è sempre fatto notare per il suo atteggiamento presuntuoso e provocante tanto da scontrarsi più volte con tutti gli opinionisti in studio. Proprio la sua arroganza è stata al centro di un nuovo litigio. Infatti, quando la redazione gli ha dato la possibilità di conoscere le possibili corteggiatrici prima della puntata, Daniele Dal Moro ha organizzato dei veri e propri colloqui. Oltre alle classiche domande, però, l'ex gieffino ha anche chiesto alle ragazze di pesarsi di fronte a lui e alle telecamere. Alcune hanno accettato, altre invece si sono arrabbiate per la domanda e per il suo comportamento considerato troppo altezzoso. Come Giulia che lascia il provino infastidita dalla situazione e in puntata ribadisce: “Devi scendere dal piedistallo. Sei stato irrispettoso”