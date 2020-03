"Uomini e Donne", Daniele contro Gianni Sperti: "Parli solo per prendere l'applauso"

Animi particolarmente caldi nello studio di "Uomini e donne", dove Daniele Dal Moro subisce diverse critiche per i comportamenti adottati nei confronti delle sue corteggiatrici.

Durante la puntata del Trono Classico in onda martedì 3 marzo su Canale 5, il tronista viene accusato in un primo momento da Carlo Pietropoli di essere un "viziato", quindi finisce nuovamente nella bufera per il pranzo organizzato in esterna sia con Angelica, sia con Vanessa, spiegando che "a tavola, una persona esprime la propria femminilità e fa capire tante cose dal modo in cui si comporta".

E dopo aver visto le immagini, arriva la reazione dell'opinionista Gianni Sperti: "Io al posto loro non sarei rimasto seduto, sarei andato via: non mi porti al ristorante per fare l'esame di galateo".

"Invece di passare il pomeriggio seduti su una panchina, ho voluto creare una situazione diversa, carina - ribadisce Daniele - Non penso di aver fatto niente di male, ma se bisogna sempre parlare per prendersi l'applauso o per rompere le pa*#e, allora fallo pure".

Lo studio quindi si divide, con Carlo che sposa l'opinione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che invece ritiene comprensibile la scelta del ragazzo.