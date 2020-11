"Uomini e Donne", arriva una nuova corteggiatrice: "Voglio conoscere Armando e Gianluca"

Un nuovo triangolo amoroso potrebbe nascere a "Uomini e Donne". Ancora una volta i protagonisti sono il tronista Gianluca De Matteis e il cavaliere del trono over Armando Incarnato. In studio, infatti, è arrivata una nuova corteggiatrice, Marianna, intenzionata a portare avanti la conoscenza con entrambi.

La ragazza ha colpito i due. "Per me resta, non c'è neanche bisogno che parla" dice il tronista. Accoglienza positiva anche da Armando, che poco prima aveva avuto un'accesa discussione per Brunilde. Ora dunque toccherà a Marianna prendersi la scena e inserirsi nel percorso dei due protagonisti del programma.