Uomini e Donne: Andrea e Ivan sono i nuovi tronisti, sotto il controllo di Valeria Marini

Dopo l’abbandono del trono da parte di Mara Fasone, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono diventati i nuovi tronisti. Per Andrea non è la prima volta nel programma, il ragazzo aveva partecipato al dating show nel 2014, quando arrivato alla fine del suo percorso aveva deciso di non scegliere nessuna delle corteggiatrici rimaste. Entrato in studio è apparso parecchio emozionato: “Siamo al primo giorno di scuola dell’anno dopo che ti hanno bocciato”, ha risposto a Maria De Filippi quando la conduttrice gli ha chiesto come andasse.