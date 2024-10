"Temptation Island", Alfonso rivede Federica e si commuove: "Sono stupido"

In studio a "Uomini e Donne", spiega che non pensa che Federica stia uscendo con il tentatore. L'avvicinamento tra i due a "Temptation Island", però, non ha di certo aiutato il loro rapporto:"Uscita dal programma lei ha cominciato a parlare più del percorso che aveva fatto che di noi", spiega Alfonso. E aggiunge: "Quando mi ha chiesto questo momento di pausa perché era confusa e voleva stare sola, io le ho chiesto se c'era qualcun altro e mi ha detto che non c'era nessuno". A convincere ancora di più il ragazzo che Federica non era più la stessa è stato un altro dettaglio: "Le ho chiesto di buttare il profumo che lui le aveva regalato, ma lo avrebbe dovuto spontaneamente".