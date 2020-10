"Una mamma per amica" compie 20 anni: auguri alle Gilmore Girls, coppia cult della tv

Era il 5 ottobre del 2000 quando le "Gilmore Girls" fecero il loro debutto sul piccolo schermo americano. La serie tv cult, che in Italia (due anni dopo, ndr) prese il titolo di "Una mamma per amica", compie vent'anni e li porta benissimo. Il teen drama, che narra le vicende dell’eccentrica Lorelai Gilmore e della figlia Lorelai "Rory" Leigh Gilmore (interpretate da Lauren Graham e Alexis Bledel) è oggi più attuale che mai.

Serie tv dalla trama semplice e rassicurante, "Una mamma per amica", la cui prima puntata in Italia fu trasmessa da Canale 5 nel 2002, non è ancora passata di moda ed è considerata un classico della televisione "confortante".



Basato sul rapporto madre-figlia, intriso di cultura pop, battute divertenti e ironiche, personaggi esilaranti in cui ritrovarsi e immedesimarsi e una trama intrigante e coinvolgente, questo teen drama ha affascinato il pubblico per ben sette stagioni, fino al 2007. Poi lo stop fino al 2016, quando Netflix ne ha riproposto uno spin-off.

Ideata da Amy Sherman-Palladino, la serie ha ricevuto riconoscimenti e premi proprio per la sua capacità di raccontare in maniera semplice e diretta la vita quotidiana di una madre single con figlia, le Gilmore Girls appunto, una di quelle coppie della tv che non si dimenticano facilmente.

