Un padre, una figlia e la malattia: a "C’è Posta per Te" Emma e papà Rosario emozionano Pino e la figlia

Emma Marrone ospite della quinta puntata di "C’è Posta per Te" per fare una grande sorpresa a Lidia, una giovane di Acerra, in provincia di Napoli, che come lei ha avuto gravi problemi di salute.

La cantante è chiamata in soccorso del padre della ragazza, che ritiene di non essere stato un buon genitore, soprattutto durante la malattia della figlia, un tumore osseo, dal quale fortunatamente è guarita. Per questo nello studio di Maria De Filippi Emma è accompagnata da papà Rosario, con cui l’artista salentina ha un ottimo rapporto.

Papà Pino si sente in colpa: dice di aver lavorato tanto per la sua famiglia, ma di non essere mai riuscito a dimostrare il suo amore: “Sono stato un po’ un papà orso”, ha detto in lacrime l’uomo all’apertura della busta. “Sei una ragazza coraggiosa, so come ci si sente”, commenta Emma incontrando Lidia. “Io ho fatto tre volte il giro, mo’ basta”, ha aggiunto sorridendo.