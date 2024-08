Ultimo appuntamento con “Cornetto Battiti Live”

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa puntata: Emma da Brindisi, Tananai da Giovinazzo e Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”. La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.