Ugo Conti cerca lavoro: “I soldi che avevo messo da parte stanno finendo”

Alla spalle ha una carriera di oltre 30 anni, ma il coronavirus ha messo in difficoltà anche Ugo Conti. L'attore, che per anni è stato sul set la spalla di Diego Abatantuono, a "Pomeriggio Cinque" racconta di non lavorare da tempo e di essere in difficoltà economiche. Padre di due bambine, due gemelle di 10 anni, l'attore che ha interpretato sia ruoli comici che drammatici rivela: "I soldi che avevo messo da parte stanno finendo".

Ugo Conti, che appare commosso nel salotto do Barbara d'Urso, non si arrende: "Non va molto bene al momento, ma bisogna rimboccarsi le maniche. Certo a 65 anni - conclude l'artista - è un po' più complicato".