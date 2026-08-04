"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 10 al 14 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 10 al 14 agosto.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 10 al 14 agosto
Mentre gli Eren lavorano per inaugurare il nuovo ristorante, Cemile compie un gesto disperato: infatti Kadir, che nasconde essere stata lei a rubare il denaro, torna nel locale di Yeliz per cercare risposte.
Intanto Berk continua a corteggiare Aybike, ma senza ancora ottenere il risultato sperato, mentre Şengül, origliando una telefonata, capisce che Cemile sta per incontrare sua sorella.
In ospedale si attende il risveglio di Oğulcan, e Şengül ne accusa Kadir, colpevole a suo dire di avere troppa compassione per le persone sbagliate.
A scuola arriva Kaan: Süsen, innamorata di lui, lo invita alla sua festa, ma scopre presto che il ragazzo preferisce Asiye. Proprio alla festa, Asiye scopre che Doruk ha intimato a Kaan di starle lontano e lo affronta, ribadendo che sono separati.
Nel frattempo, Harika viene sorpresa a rubare in un supermercato e finisce in commissariato con Ömer, mentre Doruk e Asiye vivono un romantico pomeriggio al luna park e Aybike fa i conti con sentimenti ignorati.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.