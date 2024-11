"Tu si que vales", Matteo Fraziano è il vincitore dell'edizione 2024

Nel corso della finale di "Tu si que vales", i concorrenti sono stati divisi in gironi di quattro artisti. Il vincitore sarebbe andato avanti nella corsa alla vittoria. Insieme a lui sul palco a lottare per la finalissima: gli atleti di arti marziali provenienti dalla Corea Ssaulabi, gli acrobati Hakuna Matata e il mix perfetto di magia e paura The Phobias.