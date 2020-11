"Tu Si Que Vales", il sensitivo Filippo lascia in mutande Rudy Zerbi

Siparietto hot durante la semifinale di "Tu Si Que Vales" con protagonista Rudy Zerbi, rimasto letteralmente in mutante al termine dell’esibizione del sensitivo Filippo Re. La prova del giovane romano consiste infatti in un simpatico gioco che ha come pegno uno spogliarello.



Nel dettaglio, a ciascun giudice è stato sottoposto un questionario a inizio puntata e l’abilità di Filippo è quella di indovinare la risposta data da ognuno di loro a ciascuna domanda. Per ogni risposta indovinata da parte del sensitivo lo sfortunato giudice di turno deve togliersi un indumento mentre in caso contrario a pagare il pegno è il concorrente. E a farne le spese maggiori è stato proprio Zerbi.



Il discografico e professore della scuola di Amici, una domanda dopo l’altra, ha finito la prova con le sole mutande addosso scatenando l’ironia dei colleghi, soprattutto quella di Sabrina Ferilli che, visto il fisico poco aitante, ne ha deriso le "rotondità": “Non sembra ma sei proprio cicciottello", ha scherzato l’attrice.