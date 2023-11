"Tu si que vales", l'esibizione degli ucraini Duo Just Two Men vale la finale

Nella settima puntata di "Tu si que vales", i Duo Just Two Men si esibiscono ben due volte sul palco per convincere il pubblico grazie alla clessidra concessa da Gerry Scotti. Dopo aver assistito alle due esibizioni di forza ed equilibro, il giudice non ha alcun dubbio e lancia un appello al pubblico presente in studio: "Vorrei raccontavi un fatto che mi è accaduto stando seduto su quella sedia. Ho provato a riguardare questa esibizione in tutti i suoi istanti ed ho notato che questi due ragazzi ucraini hanno fatto gli stessi sguardi e sorrisi, le stesse smorfie, teso gli stessi muscoli e sbuffato e respirato nel medesimo istante della prima esibizione".

"Ciò vuol dire che per arrivare a questo livello di preparazione hanno passato anni di sacrifici e fatica, rinunciando a tantissime cose nella loro vita - ha proseguito Gerry Scotti - E allora diamo loro questa grande soddisfazione". Il pubblico, dopo aver ascoltato le parole del giudice di "Tu si que vales", ha deciso di mandare il duo in finale votando sì al 100%. "Bravi! Ne valeva la pena", ha concluso la giudice popolare Sabrina Ferilli.