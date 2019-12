"Tu sì que vales", si immerge in una vasca di sabbia con le manette

"Oggi mi sotterrerò vivo". Inizia così la spiegazione della performance di Alfred Cobami, un concorrente di “Tu sì que vales” che si è esibito nel corso della puntata in onda sabato 30 novembre.

L’uomo, 41 anni, si è “immerso” in una vasca di sabbia con delle manette in fibra con un meccanismo di non ritorno. Chiuso nella cassa d’acciaio con un lucchetto, Alfred prima si libera dei ganci e poi emerge con fatica da circa seimila chili di sabbia gettati sopra alla cassa.

La performance lascia tutti senza fiato, in studio non vola una mosca. E alle domande dei giurati sul perché fare una cosa così pericolosa, l’uomo risponde: “Questo mi fa sentire vivo”.