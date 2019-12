"Tú Sí Que Vales", Sabrina Ferilli canta con il cugino e si commuove

Una commovente sorpresa per Sabrina Ferilli durante "Tú Sí Que Vales". Un concorrente speciale ha partecipato all'ottava puntata andata in onda il 6 dicembre: suo cugino Ennio, membro della Piccola Orchestra di Fiano Romano, paese dove l'attrice è cresciuta.



"È mio cugino Ennio" ha esclamato quando l'ha visto sul palco. "Lui è figlio di mio zio Aldo, che aveva una ferramenta e mi ha insegnato un sacco di cose su viti, chiodi, bulloni". Ha aggiunto con la spontaneità che la contraddistingue.



Sabrina Ferilli è stata a tutti gli effetti protagonista di questa edizione del programma e non poteva mancare di esserlo anche nel corso dell'ottava puntata: si è esibita assieme all'orchestra con il brano a lei molto caro "Roma nun fa' la stupida stasera", celebre canzone di Lando Fiorini da lei cantato più volte recitando nella commedia musicale "Il Rugantino".



Non è finita qui, però, perché dopo aver raccolto il consenso di giudici e giuria popolare, l'attrice ha voluto raccontare un aneddoto legato a una bizzarra usanza famigliare. "Ho comprato un loculo, anzi due. Non dipende da come sono fatta io ma dalle nostre origini a Fiano Romano. Ci hanno responsabilizzato fin da giovani che la vita è una e quindi a vent'anni, su consiglio dei miei, mi sono comprata un fornetto. Sì, la mia prima spesa è stata un loculo. Noi siamo persone previdenti! L’ho preso anche per il mio primo marito - aggiunge - poi mi sono separata e mi è rimasto vuoto. Ho due loculi! Purtroppo se non trovo qualcuno che viene con me passerò il resto della vita con un estraneo! O dico a mia sorella di lasciare il marito e venire con me o a mia madre di lasciare mio padre oppure starò con un estraneo".