"Tu sì que vales": danza per il fidanzato morto, Jessica fa commuovere i giudici

Un'interpretazione intensa e terminata con un pianto liberatorio. Jessica Carbone commuove i giudici di "Tu si que vales" dopo aver portato sul palco del talent di Canale 5 la sua danza, ma soprattutto il dolore per la perdita del giovane fidanzato. "Mi amava in un modo universale, sono sicura che ora è fiero di me, stasera era con me, l'ho sentito", racconta la ballerina 23enne, tornata a ballare per il suo ragazzo Antonino, morto prematuramente pochi mesi fa.

"Avevo smesso quando è successo tutto, gli avevo detto se un giorno tornerò a ballare lo farò per te", spiega la ragazza ai giudici, davvero commossi dalla sua storia dolorosa. Gerry Scotti a fatica trattiene le lacrime.