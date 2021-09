Trump rientra in gioco dalla tv... farà il commentatore di un incontro di boxe

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump , grande appassionato di sport, commenterà sabato una serata di boxe in Florida che vedrà in particolare il ritorno sul ring dell'ex campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield contrapposto alla star brasiliana delle arti marziali miste Vitor Belfort. Trump commenterà "una diretta non filtrata" i quattro incontri in programma presso l'hotel e casinò Hard Rock Hollywood a nord di Miami.

Momento clou della serata, Evander Holyfield, ex campione mondiale dei pesi massimi nel 1990, che a quasi 59 anni affronterà Belfort, 44 anni ed ex campione mondiale dei pesi massimi del campionato di arti marziali miste UFC. Holyfield ha sostituito un'altra leggenda del pugilato, Oscar de la Hoya, che di recente è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid.

"Amo i grandi combattenti e i grandi combattimenti, non vedo l'ora di vederli entrambi sabato sera e condividere i miei pensieri a bordo ring", ha detto Trump, citato nella dichiarazione. Secondo il canale sportivo ESPN, Trump sarà affiancato dal figlio maggiore Donald Jr. per commentare la serata.

La passione per la boxe dell'ex presidente degli Stati Uniti si perde nel tempo. Infatti in passato, negli anni 80 e 90, ha ospitato diversi incontri nei suoi casinò di Atlantic City. Nel 2018, ha usato il suo potere presidenziale per riabilitare postumo Jack Johnson, il primo campione mondiale di boxe dei pesi massimi nero, incoronato nel 1908 prima di essere condannato al carcere per motivi razzisti.

