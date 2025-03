"Tradimento", le trame della settimana dal 30 marzo al 5 aprile

Infine, Oylum va dalla ginecologa per abortire ma poco prima dell'inizio dell'operazione irrompe Guzide in ambulatorio per fermarla. Oylum decide di tenere il bambino e, insieme a sua madre, si dirigono a casa. Behram le raggiunge in clinica e quando scopre che Oylum non ha abortito, scoppia in un pianto di gioia. Guzide, che continua a opporsi a questo matrimonio, suggerisce a Oylum di scappare in America con il bambino così che Behram non possa rintracciarla.