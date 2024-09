A sostenerla nella decisione anche Brian Austin Green, che in "Beverly Hills" interpretava il suo fidanzato (e poi marito) David. L'attore ha partecipato al programma nel 2021, in coppia con la fidanzata ballerina Sharna Burgess, ed è stato lui a convincerla ad accettare: "L'ho ha saputo da subito, da quando ho ricevuto quella telefonata. Per tutto il tempo, ho pensato: 'Non lo so. Cosa dovrei fare? Dovrei farlo?' E lui mi ha detto: 'Sarai fantastica. Devi farlo' ". A guidarla in pista sarà il ballerino Pasha Pashkov, selezionato proprio su consiglio della fidanzata di Green. "Fin dall'inizio le ho chiesto: 'Sharna, chi pensi che prenderò? Chi è il mio partner?''. Lei ha letteralmente passato in rassegna tutti e diceva: 'Ecco perché penso che sarebbero giusti per te' e tutto il resto", ha dichiarato Tori. "Dancing with the Stars" non sembra essere l'unico nuovo progetto della Spelling, che ha annunciato scherzosamente di voler aprire un profilo Onlyfans per poter pagare il college ai suoi cinque figli.