Tom Cruise non sarà "Jack Reacher" nella serie tv: è troppo basso

Nonostante il successo dei due film che ha interpretato, non ci sarà Tom Cruise nella serie tv dedicata " Jack Reacher ", l'ex ufficiale della polizia militare creato da Lee Child . Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso Child: vogliono un attore molto più alto, più simile al personaggio dei romanzi. Un vero smacco per Cruise che già ha dovuto subire spesso ironie per i suoi 170 centimetri di altezza.

Child è al lavoro sulla serie tv basata sui suoi libri e ha spiegato in una intervista alla Bbc perché la star hollywoodiana è stata messa da parte. A quanto pare colpa degli appassionati dei romanzi che non hanno gradito vedere un gigante di quasi due metri interpretato da un attore decisamente più minuto. "E' stato un piacere lavorare con Tom Cruise - ha spiegato lo scrittore -, però i lettori hanno ragione: la stazza di Jack Reacher è una componente fondamentale del suo personaggio. Lui incute timore già solo con la sua fisicità. Cruise ha talento, ma questo elemento gli manca". E Lee Child si è spinto oltre: non solo ha deciso di far fuori Cruise per le critiche dei lettori, ma addirittura ora chiede il loro aiuto per scegliere il nuovo protagonista. "Ripartiremo dall'inizio e cercheremo di trovare il protagonista perfetto".