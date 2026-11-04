Tinto Brass: l'omaggio di Cine34, stasera in onda "Snack Bar Budapest"

Le donne e i film di Tinto Brass, maestro del cinema erotico
© Italy Photo Press | "Salon Kitty" (1975)
© Italy Photo Press | "Salon Kitty" (1975)
Per rendere omaggio alla genialità di Tinto Brass, questa sera Cine34 (canale 34 del digitale terrestre) dedica una maratona speciale al regista. La rassegna cinematografica "Notte Brass" inizia alle 23:00 con "Snack Bar Budapest" (1988), film basato sul romanzo di Marco Lodoli e Silvia Bre, con un magistrale Giancarlo Giannini. A seguire, Cine34 propone un salto indietro nel tempo con le prime due opere d'avanguardia del regista: "Chi lavora è perduto - in capo al mondo" (1963) e "Ça ira, il fiume della rivolta" (1964). Pellicole che testimoniano la fase sperimentale e politicamente impegnata del regista prima della sua svolta nel cinema erotico.
© Italy Photo Press | "Salon Kitty" (1975)
© Italy Photo Press | "Salon Kitty" (1975)