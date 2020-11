Tina attacca Gemma: "Ma nella tua vita un po' di sincerità c'è?"

Gemma e Mario sono usciti una sera a cena e in studio Tina inizia a indagare per capire se c'è affinità. E sono subito fuochi d'artificio. La Dama torinese racconta qualche dettaglio della serata, ma neanche Gianni crede alle sue parole.

Tina parte subito all'attacco, prima con Mario: "Ma sei attratto da lei o no? Te la baceresti?". La risposta non tarda ad arrivare: "Mi piace molto vista fuori da qui, non c'è solo l'aspetto estetico però". Il 57enne risponde per le rime, ma non finisce qui. Arriva il momento dell'interrogatorio a Gemma e Tina non risparmia i commenti sarcastici: "Ma a lei piacciono tutti, Maria, ma un po' di sincerità nella tua vita c'è?".

Poi Tina torna su Mario: "E basta dire che piacciono tutte le donne! Non ne posso più di sentire queste sciocchezze! Ma sei attratto fisicamente? Andiamo al sodo".