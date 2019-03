Thomas Markle a Meghan: “Vorrei conoscere mio nipote”

Thomas Markle ha un passato molto difficile soprattutto da quando la sua sorellastra Meghan è diventata la moglie del principe di Inghilterra Harry. “Credo che siano successe tante cose all’improvviso: è difficile gestire la popolarità” ha commentato a “Live – Non è la d’Urso”. Thomas Markle racconta come l’essere diventato un obiettivo dei paparazzi ed essere inseguito ovunque non sia stato semplice da coordinare.



In parte proprio a causa di questa forte pressione mediatica, ha iniziato ad avere dei problemi con la sorellastra tanto da arrivare a scrivere alla regina d’Inghilterra descrivendo Meghan come una brutta persona. Ora però, la sua opinione sembra essere decisamente cambiata: “Quella lettera era il risultato dell’emozione e della frustrazione. Io vorrei riunire la famiglia e far capire al mondo che c’è amore nella nostra famiglia. Vorrei conoscere mio nipote”. L’uomo ha anche voluto continuare lanciando un appello alla sorellastra: “Meghan se stai guardando vorrei dirti che ti amo molto, che sono molto fiero di te e ti auguro una vita meravigliosa”.