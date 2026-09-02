"The Wall", Lorenzo e Alison vincono 136.792 euro

Nella puntata di "The Wall" di martedì 1° settembre, due giovani fidanzati, Lorenzo e Alison, conquistano una cifra importante nella nuova versione del game show sotto la guida di Max Giusti. La coppia, che viene da Roma, ha un sogno: portare a casa una bella somma da utilizzare come base per costruire una palestra di arrampicata nella capitale.
"Due esperienze diverse ma ti assicuro che tu senza di lui e lui senza di te non avreste compiuto questo viaggio" dice il conduttore ad Alison prima di far ricongiungere la coppia. "Vorrei parlare di noi e dell'opportunità che questo gioco ci sta dando: di essere fiduciosi l'uno dell'altro. La nostra storia è meravigliosa perché ci siamo trovati affini in tutto. Non nego che qualche volta ho avuto difficoltà a fidarmi di te ma voglio migliorare e spero di dimostrartelo. Ho stracciato il contratto e voglio fidarmi della buona sorte, voglio fidarmi di te" prosegue Alison parlando a cuore aperto al fidanzato Lorenzo.
"Apprezzo molto la fiducia che mi dai, e so anche quanto ti costa. Ma hai fatto bene a fidarti di me questa volta perché abbiamo un montepremi di quasi 37mila euro" risponde il fidanzato. A prendere parola poi è Max Giusti: "Alison hai dato 4 risposte esatte su 6, ora a voi la scelta di giocare o meno alla Lucky ball". I due concorrenti accettano e fortunatamente la pallina cade sull'unica casella con scritto 100mila euro per un totale di 136.792 euro.