"The Wall", Lorenzo e Alison vincono 136.792 euro

"Due esperienze diverse ma ti assicuro che tu senza di lui e lui senza di te non avreste compiuto questo viaggio" dice il conduttore ad Alison prima di far ricongiungere la coppia. "Vorrei parlare di noi e dell'opportunità che questo gioco ci sta dando: di essere fiduciosi l'uno dell'altro. La nostra storia è meravigliosa perché ci siamo trovati affini in tutto. Non nego che qualche volta ho avuto difficoltà a fidarmi di te ma voglio migliorare e spero di dimostrartelo. Ho stracciato il contratto e voglio fidarmi della buona sorte, voglio fidarmi di te" prosegue Alison parlando a cuore aperto al fidanzato Lorenzo.