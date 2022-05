"The Queen", su La5 la favola di Elisabetta II e dei suoi 70 anni di regno

Leggi Anche Mediaset, Iris e Canale 20 al vertice degli ascolti delle reti tematiche in prima serata

Solo a lei va riconosciuto il merito di aver tramandato fino alle nuove generazioni, il sogno di Camelot. La sua vita è la favola di una moderna Principessa che diventa Regina, nonostante alla nascita non fosse destinata a questo ruolo.

Al termine del programma, la serata prosegue con lo Speciale Tg5 "

Queen Elizabeth, l'Intramontabile

Sofia Barattieri

Stefano Tonchi

". Condotto da Dario Maltese, è intitolato alla Queen of The United Kingdom and 14 other Commonwealth realms. Nel corso della puntata - ospiti, in collegamento da Londra, l'imprenditricee, da New York, il giornalista-, la vita della Sovrana, dedicata al suo amato Paese, e la celebrazione dell’ultima monarca globale.