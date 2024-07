Dopo che il padre si è tolto la vita, Aslan ha preso in mano i loschi affari di famiglia: i Soykan sono a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. In qualità di leader del clan, il carismatico Aslan affronta conflitti di ogni genere e deve tenere a bada anche la madre Hulya, che governa la famiglia con il pugno di ferro. La donna è infatti riuscita a tenere insieme il clan con una serie di tradizioni infrangibili, la più importante delle quali è: "La famiglia si riunisce a tavola". Tutto questo va in fumo quando Aslan interrompe la cena di famiglia per amore di Devin. La ragazza è una brillante psicologa, ma è cresciuta senza amore. La madre è infatti bipolare e la sorella soffre di un disturbo borderline di personalità. I problemi familiari l'hanno portata così a non avere autostima e sicurezza di sé. Le vite dei due protagonisti si incrociano, a bordo dello stesso volo per Izmir. L’attrazione sarà fatale, fin dal primo momento.