Tgcom24, ecco il nuovo palinsesto

tgcom24

L'informazione Mediaset non rallenta nemmeno durante le festività. Mentre su Canale 5 in day time si accendono due nuove trasmissioni ("Mattino Cinque News", dal 13 dicembre al 4 febbraio, e "Pomeriggio Cinque News", dal 20 dicembre al 14 gennaio), cambia il palinsesto del canale all news Tgcom24, ora in onda in HD dal nuovo hub tecnologico.