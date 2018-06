Tgcom24, cambio di palinsesto in occasione dei Mondiali 2018

In occasione dei Mondiali, le reti Mediaset modificano i loro palinsesti per dar spazio alle partite e ai loro commenti. Anche Tgcom24, nei giorni il cui Canale 5 anticipa il Tg5 per permettere la messa in onda delle sfide, ossia il 18 e il 21 giogno, si adegua ai cambi di programmazione: in queste occasioni il nostro canale all news andrà in onda con un proprio tg delle ore 20.00, che sarà trasmesso in contemporanea anche su Rete 4. Nella mezz'ora prima, a partire dalle ore 19.35 circa, spazio a "Fatti e misfatti", il programma condotto da Paolo Liguori, che in tali circostanze non andrà in onda, come è abitudine, alle 13.30.