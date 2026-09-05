"Tg5 Breve Lis", al via dal 7 settembre l'edizione in Lingua dei Segni Italiana

A partire dal 7 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 10:50 circa, andrà in onda il TG5 Breve LIS. Il progetto è stato pensato per ampliare l'accesso all’informazione in Lingua dei Segni Italiana, rivolgendosi in particolare alle persone sorde. Il servizio nasce come primo passo concreto, professionale e continuativo, con un team di interpreti LIS selezionati sulla base di competenze linguistiche, esperienza, qualificazione professionale e adeguatezza al contesto giornalistico televisivo. Il TG5 Breve LIS non sostituisce altri strumenti di accessibilità, come i sottotitoli, ma aggiunge un canale specifico e complementare per favorire l'accesso alle notizie in LIS.