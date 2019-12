Tg4, Brindisi risponde alla "proposta indecente" della Mussolini: "Te lo avevo promesso, ecco il mio calendario"

La "proposta indecente" era stata lanciata da Alessandra Mussolini a Giuseppe Brinidisi la settimana scorsa: "La prossima volta mi inviti e ti voglio 'nudetto', in boxer, in copertina su un calendario". Detto fatto. Il conduttore del Tg4 le mostra in diretta due foto con lui nudo: "Te lo avevo promesso - esordisce Brindisi - per ora solo gennaio e febbraio, accontentati, è tanta roba". Sono scatti in bianco e nero che ritraggono il giornalista da bimbo, senza vestiti. L'esponente di Forza Italia apprezza, ma... "E' molto carino - dice divertita - ma poi si evolve spero". E il conduttore le regge il gioco: "Agli altri mesi ci pensiamo poi"... Al che la Mussolini si "arrende" soddisfatta: "E' già un inizio, così passiamo un bel Natale sereno".