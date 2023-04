Un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5

"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 17 al 22 aprile

Behice fa trovare a Yilmaz un diario dove Mujgan ha annotato le sue conversazioni intime con il nascituro che porta in grembo. E lui, commosso, si riavvicina. Le tensioni in casa Yaman non accennano a placarsi: Hunkar affronta suo figlio e Demir ricorda a Zuleyha che sfidarlo è pericoloso.

Intanto, Gulten è decisa a sposare Rustem: un uomo molto più grande di lei, con tre figli. A nulla valgono gli sforzi di Saniye, Hunkar e Zuleyha per farle cambiare idea. Cetin finisce in prigione dopo aver sparato a Rustem durante la cerimonia di fidanzamento con Gulten e, quando la ragazza va a trovarlo, gli confessa il suo amore e promette di aspettarlo. Infine, Mujgan tollera sempre meno la presenza di Zulehya nella tenuta e chiede a Yilmaz di trovare una soluzione che metta delle distanze tra lei e la sua rivale.