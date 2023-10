"Terra Amara", in anteprima a "Verissimo" le immagini della morte di Behice

Ospiti di Silvia Toffanin, Selin Genç e Aras Şenol mostrano una clip tratta dalla soap turca, in cui interpretano Gulten e Cetin

Dopo aver parlato di sé e dei rispettivi ruoli, Selin Genç e Aras Şenol mostrano in anteprima a "Verissimo" le immagini della morte della cattivissima Behice in "Terra amara".

I due, che nella soap turca prestano il volto a Gulten e Cetin, lodano all'unisono l'interpretazione di Esra Dermancıoğlu ("La sua performance è stata davvero spettacolare"), a sua volta ospite del salotto di Silvia Toffanin nelle scorse settimane.

"Non sono cattiva, ma ormai interpreto quasi sempre ruoli da cattiva. La mia carriera è iniziata così e sta continuando così", aveva raccontato l'attrice in quell'occasione. "Quando recito mi diverto molto perché nella vita reale non potrei mai fare cose del genere".