"Terra Amara", l'amatissima soap in onda su Canale 5, racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore.



"Terra amara", le trame della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio

Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti e approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare: quando i venditori ripartono, parte con loro.



La polizia fa irruzione all'interno di un albergo di Mersin alla ricerca di una coppia scomparsa da giorni: la notizia di una relazione clandestina tra Fikret e Betul fa il giro di Cukurova. In realtà, è stata tutta una messinscena di Betul per costringere Fikret a sposarla.



Intanto, dopo aver scoperto che Fekeli è stato assassinato da Abdulkadir, Lutfiye si sente male e viene portata in ospedale.



Dopo la proposta di Fikret a Betul, Sermin vuole organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare agli abitanti di Cukurova che i futuri sposi si amano.



Infine, durante la festa di fidanzamento tra Fikret e Betul, arriva la notizia che dei ladri si sono introdotti a villa Yaman e che, sorpresi da Gaffur, lo hanno ferito e sono fuggiti.