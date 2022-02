Teo Mammuccari e Belen Rodriguez al timone delle nuove "Iene": più ironia, più comicità, più spettacolo

Tgcom24

Non solo inchieste e reportage. "Le Iene" ripartono il 9 febbraio in prima serata su Italia1 per l'edizione 2022 con la sorpresa di un'importante evoluzione e tante novità. Più ironia, più comicità, più spettacolo saranno assicurati anche dalla coppia regina dell'intrattenimento che sarà alla conduzione: Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, affiancati da un cast di giovani talenti.