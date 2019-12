Tensione in studio tra Floriana e il suo ex: “Ti tiro uno schiaffo”

Nervi tesi tra Floriana Secondi e il suo ex Daniele Pompili nel salotto di Barbara d’Urso. La ex concorrente del Grande Fratello 3 entra visibilmente seccata nello studio di “Domenica Live”, dove è stata invitata per un chiarimento con il ragazzo dopo i pesanti scambi di accuse fra i due. Ma non ne vuole sapere, almeno in apparenza, di fare pace con lui. “Ti tiro uno schiaffo", sono quasi le prime parole della showgirl alla vista di Daniele: non lo perdona per avere diffuso, senza il suo consenso, sue presunte foto osé annunciando anche l’arrivo di un film porno con lei protagonista. Lui le chiede scusa, e ammette di aver esagerato. “Devi capire di avere fatto una cosa schifosa”, lo incalza la conduttrice Barbara d’Urso. E lui riconosce di aver sbagliato. Ma Floriana, almeno per ora, non sembra disposta a perdonarlo e a voltare pagina.