Martina ha portato Raul a "Temptation Island" perché troppo geloso. La ragazza si è avvicinata molto a Carlo, non si sa se per strategia o per reale interesse. Martina ha iniziato la sua avventura convinta del suo amore per il fidanzato, ma con in single sta scoprendo altre sensazioni che non si aspettava di provare e che potrebbero mettere a rischio la sua relazione. Anche tra Gaia e Jakub sta nascendo un'intesa speciale, che preoccupa non poco il fidanzato Luca. La fidanzata, infatti, si sta godendo le giornate in pieno relax e pare non sentire affatto la mancanza di Luca. Da parte sua il ragazzo ammette che non riesce a non flirtare con le altre ragazze, pur essendo fidanzato. Una dichiarazione che non piace affatto a Gaia, finora all'oscuro di questo suo lato più libertino.